Wer steht bei den Zuschauern ganz oben auf der Beliebtheitsskala? The Masked Singer geht heute Abend in eine neue Runde. Wieder treten die Promis in ihren aufwendigen Kostümen auf die Bühne und performen ihre Songs – während die Jury zusammen mit dem Publikum fleißig rätselt, wer sich unter den Masken verbergen könnte. Promiflash wollte von euch vorab wissen, welcher Kandidat mit seinen Auftritten bisher am meisten Eindruck schinden konnte – und die Antwort ist eindeutig!

Mit 51,3 Prozent (669 Votes) von insgesamt 1.304 Stimmen kann sich ein Star in einer Promiflash-Umfrage (Stand 10. November, 17:53 Uhr) ganz klar die Spitze sichern: Es ist das Skelett! Für viele kommt das Ergebnis sicher kaum überraschend – schließlich zählt das Kostüm bereits seit einigen Wochen zu den absoluten Lieblingen der Musikshow. Wer sich dahinter verbirgt, bleibt aber noch ein Geheimnis – ein Tipp hält sich allerdings hartnäckig: Könnte es sich bei der unheimlichen Gestalt um Sarah Lombardi (28) handeln?

Mit weitem Abstand tummeln sich mit 16 Prozent (209 Votes) auf Platz zwei der Umfrage die Erdmännchen, hinter denen viele Fans Daniela Katzenberger (34) und ihren Mann Lucas Cordalis (53) vermuten. Dicht gefolgt wird das Duo vom Nilpferd und dem Anubis mit jeweils 10,3 Prozent (135 Votes).

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Nilpferd

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Anubis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de