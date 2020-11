Jiena Viduka (21) hat für Köln 50667 alles hinter sich gelassen! Seit Anfang des Jahres ist die Nachwuchsdarstellerin jetzt schon in der beliebten Vorabend-Soap zu sehen. Die Influencerin verkörpert dort die Rolle der Jill – ein komplizierte, aber sehr sympathische, starke Frau, die Freddy (Kerem Aydin) und Co. direkt um den Finger gewickelt hat. Was viele Zuschauer nicht wissen: Jiena ist eigentlich Hamburgerin, zog für "Köln 50667" aber extra in die Domstadt!

"Nachdem ich mein Jobangebot für 'Köln 50667' bekommen habe, habe ich keine Sekunde gezögert, alles in die Wege geleitet und meine Heimat Hamburg verlassen [...] und das auch innerhalb von drei bis vier Wochen", verrät sie jetzt gegenüber Promiflash. Ein ziemlich mutiger Schritt von Jiena, denn: "Bevor ich nach Köln gezogen bin, war ich noch nie in Köln, geschweige denn hatte ich irgendwelche Berührungspunkte in Köln." Deshalb stünde es nach wie vor auch noch sehr schlecht um ihre Orientierung in der Großstadt: "Jede Bahnfahrt ist ein Chaos und ich lande für gewöhnlich nie dort, wo ich hin will", schildert sie lachend.

Dennoch fühlt Jiena sich offenbar sehr wohl in ihrem neuen Wohnort: "Köln war mir von Anfang an sehr sympathisch, weil ich das Gefühl habe, hier sind viele junge Leute und jeder kann so sein, wie er sein möchte, ohne beurteilt zu werden. Jeder akzeptiert und toleriert jeden so, wie er sein will, und das finde ich schön", schwärmt die 21-Jährige. Und wo gefällt es ihr in Köln besonders gut? "Die höchste Etage eines Parkhauses in der Innenstadt! Da bin ich gerne und das ist ein Secret Spot für mich und Freunde, wo man die Ruhe und die Aussicht auf Köln bei gutem Wetter genießen kann", erklärt sie abschließend.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

© RTLZWEI / Paul Küster Jiena Viduka, "Köln 50667"-Darstellerin

© RTLZWEI / Paul Küster Jiena Viduka, "Köln 50667"-Darstellerin

© RTLZWEI/filmpool/Jiena Jiena Viduka in Köln

