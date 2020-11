Für Blackpink könnte es eigentlich kaum besser laufen! Die südkoreanische Girlgroup blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Die Beautys brachen mehrere YouTube-Rekorde, ihr erstes Studioalbum verkaufte sich über eine Million Mal und seit Kurzem ist ihre Dokumentation "Light Up the Sky" auf Netflix zu sehen. Doch nun sehen sich Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt: Angeblich haben die Mädels Pandabären misshandelt!

Vor wenigen Tagen verkündete Blackpinks Plattenlabel YG Entertainment in einer Pressemitteilung, dass eine Reality-TV-Folge der vier Girls vorerst nicht veröffentlicht werde. Grund dafür seien Beschwerden einer chinesischen Tierschutzorganisation. In einem Clip ist zu sehen, wie die Südkoreanerinnen einen Babypanda und ein ausgewachsenes Tier in ihren Armen wiegen und streicheln. Die Organisation wirft ihnen nun vor, wegen angeblich fehlender Hygienemaßnahmen gegen die Tierschutzrichtlinien verstoßen zu haben. Chinesische Social-Media-Nutzer beschwerten sich zudem darüber, dass die Sängerinnen während des Umgangs mit den Bären Make-up getragen hatten.

Die Plattenfirma verteidigte den TV-Auftritt. "Das Event fand im Beisein von Tierärzten und Pflegern statt. Strenge Infektions- und Tierschutzrichtlinien wurden eingehalten. [...] Alle Mitglieder trugen Handschuhe, Masken und Sicherheitskleidung. Nach jeder Szene wurden ihre Hände und Schuhe desinfiziert", heißt es in dem Statement. Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, werde die Ausstrahlung jedoch bis auf Weiteres verschoben.

Instagram / blackpinkofficial Blackpink 2020 (v.l.n.r.: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé)

Instagram / blackpinkofficial Blackpink nach einem Auftritt in Südkorea, 2020

Getty Images Blackpink, 2019 in Seoul

