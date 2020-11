Wie geht es Lucy Hellenbrecht (21) einen Tag nach dem chirurgischen Eingriff? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin wagte jetzt den großen Schritt und unterzog sich einer geschlechtsangleichenden Operation. Schon kurz nach der OP meldete sich die Blondine bei ihren Fans und versicherte: Ihr gehe es gut und sie habe keine Schmerzen. Jetzt teilte sie erneut ein Update und gibt preis: Im Rücken habe sie extreme Schmerzen!

"Ich bin dann wach geworden und Leute... ich hatte noch nie so starke Rückenschmerzen", schreibt Lucy zu einem Bild von sich in einem Krankenhausbett auf Instagram. Sie brauchte sogar Schmerzmittel, um die Qualen auszustehen. Im Intimbereich habe sie glücklicherweise aber keinerlei Schmerzen. "Den Rest des Tages habe ich dann gepennt und abends hatte ich dann genug Kraft, um ans Handy zu gehen und alle Nachrichten zu beantworten", erzählt die 21-Jährige. Das Model sei von den vielen lieben Fanbotschaften und Menschen, die mit ihm mitfiebern, so gerührt gewesen, dass es "vor Freude heulen" musste.

Die Ex-GNTM-Kandidatin schildert außerdem in ihren Instagram-Storys, dass sie am Tag nach ihrer OP zwischen drei Gefühlszuständen hin und her schwankte. "Ich hatte alles. Von hammerharten Rückenschmerzen bis hin zur kompletten Erschöpfung und einfach megagute Laune. Alles war vertreten", berichtet sie. Inzwischen sei sie aber "stabiler" und fühle sich "soweit ganz gut".

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Model

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Ex-GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht im Juli 2020

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Model Lucy Hellenbrecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de