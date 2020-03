Cathy Hummels (32) zieht inmitten der Corona-Krise harte Konsequenzen. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Frau von Fußball-Profi Mats Hummels (31) bei Schlag den Star antreten wird – und zwar gegen YouTuberin Dagi Bee (25). Am Samstag sollten sich die beiden dem TV-Duell stellen. Eigentlich wirkte die Fernsehmoderatorin höchst motiviert und zeigte sich angriffslustig – jetzt die große Überraschung: Cathy zieht ihre Teilnahme zurück.

Das teilte die Dirndl-Designerin ihren Fans jetzt via Instagram mit: "Leider muss ich 'Schlag den Star' morgen absagen! Die Gesundheit geht vor und ich möchte nicht verantwortlich sein, dass jemand durch mein egoistisches Handeln krank wird." Ihr Onkel und ihre Tante seien positiv auf Corona getestet worden. Daher hätte sie kein gutes Gefühl, ihren Sohn Ludwig (2) bei dessen Großeltern zu lassen. Sie selbst will sich testen lassen und sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Sie sei zutiefst traurig. Aber sie müsse sich jetzt um ihre Familie kümmern.

Dagi wird am Samstag aber trotzdem am Start sein. Cathy erklärte nämlich, dass schon Ersatz für sie gefunden worden sei. Um wen es sich dabei handelt, ist bisher nicht bekannt. "Ich wünsche den Mädels eine ganz tolle Show und hoffe, dass 'Schlag den Star' ein ganz toller Erfolg wird und vielleicht bin ich ja ein anderes Mal dabei", betonte sie.

Cathy Hummels in München im März 2020

Cathy Hummelns und Dagi Bee

Cathy Hummels, Januar 2020



