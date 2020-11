Nun wurde endlich ein neuer Promi demaskiert! Seit einigen Wochen hält The Masked Singer wieder ganz Deutschland in Atem. Bereits in den vergangenen Sendungen wurden Stars wie Sylvie Meis (42) alias das Alpaka oder Jochen Schropp (41) als der Hummer enttarnt. Und auch heute musste ein VIP sich von seinem Kostüm trennen – und es hat tatsächlich den Frosch getroffen, unter dem sich Wigald Boning (53) versteckt hat!

Da war sich das Rateteam mit Sonja Zietlow (52), Bülent Ceylan (44) und Elton (49) aber ziemlich sicher, wer sich unter der Maske versteckt hat! Gegen die Katze und das Nilpferd konnte sich der Frosch letztendlich zwar nicht durchsetzen – dass sich tatsächlich Wigald darunter versteckt hat, konnten die prominenten Rater aber vorhersehen. Vor allem Bülent enttarnte den 53-Jährigen schnell. Aber auch die Fans waren sich äußerst sicher: "Als großer Die-Doofen-Fan höre ich da eindeutig Wigald Boning raus!"

So spannend und rätselhaft "The Masked Singer" in diesem Jahr wieder ist, einen Star haben die Fans seit der ersten Show ins Herz geschlossen und wohl auch schon enttarnt – und zwar das Skelett. Von Anfang an sind sich die Zuschauer sicher, dass sich unter dem mystischen Kostüm Sarah Lombardi (28) versteckt.

Getty Images Wigald Boning bei "Wigald & Fritz – Die Geschichtsjäger"

ProSieben/Willi Weber Elton, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan, das "The Masked Singer"-Rate-Team in der vierten Folge

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Katze im November 2020

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Nilpferd in der vierten Show

