Julia Figueroa (21) setzt alles daran, wieder ein paar Kilos mehr auf die Waage zu bringen. Das Model nahm an der vergangenen Germany's next Topmodel-Staffel teil. Damals stach es durch seinen Mut heraus: Der Schweinfurterin wachsen aufgrund einer Autoimmunkrankheit keine Haare mehr am Körper – trotzdem zeigte sie sich selbstbewusst ohne Perücke. Auch jetzt spricht sie offen über ihren Körper – und verrät, dass sie unbedingt zunehmen möchte!

Das teilte Julia ihren Followern auf Instagram mit. Sie bat um Tipps, wie sie effektiver an Gewicht gewinnen könne. Im gleichen Zug erklärte die 21-Jährige den Hintergrund dafür: "Durch viel Stress in letzter Zeit habe ich sehr viel (fast zehn Kilogramm) abgenommen – mittlerweile sind vier, fünf Kilogramm wieder dazugekommen. Ich möchte einfach wieder auf mein Wohlfühlgewicht", meint die Tattoo-Liebhaberin. Ihr würde es aber leider schwerfallen, an Gewicht zuzulegen.

Doch Julia ist mit ihrem Vorhaben nicht die Einzige aus der GNTM-Familie: Auch Reality-TV-Star Zoe Saip hat es sich zum Ziel gemacht, sich ein paar Pfunde anzufuttern: "Ich will zwei bis drei Kilo zunehmen, um wieder auf mein Normalgewicht zu kommen, da ich in den letzten Wochen ein bisschen abgenommen habe, weil ich ziemlich viel Stress hatte. Muss aber um einiges mehr zunehmen", erzählte auch sie auf Instagram.

Instagram / julez.gntm2020.official Julia F., Ex-Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / xoxojulezz.official Julia F., GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Oktober 2020

