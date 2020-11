Drei Jahre Harrisons! Im November 2017 gaben Sarah (29) und Dominic Harrison (29) sich das Jawort. Via Social Media ließen die YouTuber ihre Fans damals mit zahlreichen Clips daran teilhaben. Mittlerweile sind Sarah und Domi zweifache Eltern, die in Kürze sogar nach Dubai auswandern. Doch jetzt steht für die beiden erst einmal ein Tag voller Liebe an: Die ehemaligen The Biggest Loser-Couches feiern heute ihren dritten Hochzeitstag!

Schon einen Tag zuvor war Sarah total emotional und veröffentlichte Fotos vom Hochzeitsantrag in New York auf Instagram. "Morgen sind wir einfach schon drei Jahre Mann und Frau. Ich kann es gar nicht fassen, was wir in den letzten Jahren alles gemeinsam erleben durften", schrieb die 29-Jährige, die damals mit Mia (2) schwanger war, dazu. Heute gab sie Einblicke in die Hochzeitsfeier und machte mit Hashtags wie #teamharrison und #forever noch einmal deutlich, in Domi den Mann fürs Leben gefunden zu haben.

Auch der ehemalige Personal Trainer ließ es sich natürlich nicht nehmen, der Mutter seiner zwei Töchter liebevolle Zeilen zu widmen. Zu einem Hochzeitspic, auf dem Sarah und Domi sich anstrahlen, schrieb er gerührt: "Heute vor drei Jahren gaben wir uns ein Versprechen. Freue mich auch viele weitere Jahre mit dir mein Schatz."

Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia Rose

Sarah Nowak und Dominic Harrison in New York, 2017

Dominic und Sarah Harrison bei ihrer Hochzeit, 2017

