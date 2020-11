Mit so viel Hass hat Andrej Mangold (33) momentan zu kämpfen! Der Ex-Bachelor war mit seiner Partnerin Jennifer Lange (27) einer der Teilnehmer der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel. Darin zeigte sich das Paar für die Zuschauer nicht gerade von seiner besten Seite. Vor allem Andrejs Verhalten löste einen heftigen Shitstorm aus. Jetzt gab Andrej Einblick in die große Hate-Welle, mit der er aktuell konfrontiert wird: Er teilte die krassen Hasstiraden gegen ihn und Jenny!

"Du dreckiger H********, du bist das größte Stück Scheiße", lautete einer der schlimmen Kommentare, die Andrej anonymisiert in seiner Instagram-Story veröffentlichte. "Du und deine F**** gehört öffentlich im Fernsehen kaputt geschlagen", heißt es in einer anderen Nachricht. Der Hass richtet sich sogar nicht nur gegen das Pärchen, sondern auch gegen Andrejs Eltern, insbesondere gegen seine schwarze US-amerikanische Mutter. Denn auch die Herkunft des Reality-TV-Stars gerät ins Visier der Hater. Andrej wird sogar mit dem N-Wort beschimpft.

Auf der anderen Seite machte der 33-Jährige auch deutlich, dass ihm viele Menschen in dieser schwierigen Zeit beistehen. "Ich fand dich schlimm im Sommerhaus, aber man sieht, wie leid es dir tut. Es tut mir so leid, dich so traurig zu sehen", lauteten die Worte einer anderen Message. "Lass dich nicht unterkriegen", machte ein anderer Fan dem Profi-Basketballer Mut.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

TVNOW Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / dregold Andrej Mangold, Mai 2020

