Planen Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou schon ihre gemeinsame Zukunft? Bereits vor ihrer Teilnahme an der Kuppelshow Ex on the Beach hatten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten Kontakt – mit Aleks' Einzug in die TV-Villa kam es in der Sendung dann überraschend zu einem Wiedersehen. Seitdem sind der ehemalige Love Island-Hottie und die einstige Temptation Island-Beauty unzertrennlich. Weil das Show-Finale bereits online abrufbar ist, plauderten die beiden aus, nun offiziell ein Paar zu sein – doch wie geht es weiter?

In einem Instagram-Livestream meldeten sich Christina und Aleks am vergangenen Dienstag bei ihren Fans. Dabei sind die Gefühle der beiden kaum noch zu verheimlichen. "Ich habe echt einen Jackpot gezogen", verriet der Fitness-Fan stolz seiner Community. Dabei kann sich Aleks ein Leben ohne Christina an seiner Seite wohl gar nicht mehr vorstellen: "Wir geben jetzt richtig Gas und dann heiraten wir und kriegen Kinder", brachte der 29-Jährige das Vorhaben des Paares auf den Punkt. Bereits in zwei Jahren wollen sie vor den Traualtar schreiten.

In ihrer vorherigen Beziehung war Christina mit Salvatore Vassallo zusammen – doch der ist längst Geschichte. Für die Schönheit gibt es jetzt nur noch ihren neuen Partner. "Ich bin so froh, dass ich jetzt so einen Mann habe", erklärte Christina überglücklich. Und auch Aleks ist sich sicher, dass es durch die ähnliche Mentalität zwischen ihm und Christina absolut harmoniert. Obwohl die Turteltauben 40 Minuten voneinander entfernt wohnen, sehen sie sich fast täglich.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de