Hat Henrik Stoltenberg etwa tatsächlich schon eine neue Frau an seiner Seite? Nachdem der Kölner in diesem Jahr für großes Gefühlschaos bei Love Island gesorgt hatte, verließ er das Kuppelshow-Format eigentlich überglücklich mit Granate Sandra Janina – doch auch die trennte sich Anfang November dann – in aller Öffentlichkeit – von dem flatterhaften Blondschopf. Der scheint darüber nicht allzu traurig zu sein und hat offenbar schon längst eine neue Freundin!

Schon in der vergangenen Woche war gemunkelt worden, dass zwischen Henrik und der Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (23) etwas laufen könnte. Die beiden waren Händchen haltend zusammen erwischt worden. Jetzt bringt ein Vertrauter der zwei gegenüber Promiflash Licht ins Dunkel und verrät, dass sie tatsächlich mehr als nur gute Freunde sind: "Ich habe gerade erfahren, dass Henrik mit Paulina zusammen ist", so der Insider.

Offenbar verbringen die beiden aktuell auch während des Lockdowns viel Zeit miteinander: In einer Instagram-Story, die Henrik am Mittwochabend kurz nach einem Interviewtermin dreht, kündigt er an, sich noch eine Pizza schmecken zu lassen, und albert dabei mit der Kamera herum – im Hintergrund hört man daraufhin die Worte "Boah, ey", die eindeutig nach Paulinas Stimme klingen.

RTL2, "Köln 50667" Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Januar 2020

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

