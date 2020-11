Hat Henrik Stoltenberg etwa schon eine neue Frau in seinem Leben? Gerade erst wurde öffentlich, dass der Love Island-Kultkandidat und seine Show-Auserwählte Sandra Janina sich nicht mehr länger kennenlernen. Die Blondine machte dem Personal Trainer ein paar Anschuldigungen, die dieser klar von sich wies. Den Flirt mit der Studentin scheint der 23-Jährige aber schon hinter sich gelassen zu haben, denn: Ein Promiflash-Insider erwischte Henrik mit einer Köln 50667-Darstellerin am Mittwochnachmittag in Köln!

Hand in Hand sollen Henrik und Paulina Ljubas (23) über den Neumarkt in Köln spaziert sein, wie der Augenzeuge gegenüber Promiflash ausplauderte. Mit ihren freien Händen hätten die beiden volle Einkaufstaschen getragen. Offenbar haben der Blondschopf und die Stella-Darstellerin einen romantischen Bummel-Nachmittag verbracht. Dabei hätten die zwei keine Anstalten gemacht, sich vor neugierigen Blicken zu verstecken. Paulina dürfte auf jeden Fall genau Henriks Typ entsprechen. Schon auf "Love Island" betonte der Frechdachs, dass er auf große Blondinen stehe.

Es scheint, als wäre das Shopping-Date nicht das erste Treffen der beiden gewesen. Bereits am Vortag hatten sie jeweils ein Foto auf ihren Instagram-Accounts gepostet, die sie an genau derselben Location auf einer herbstlichen Baumallee in Köln zeigten. Es wäre schon ein großer Zufall, wenn diese beiden Schnappschüsse nicht bei einem gemeinsamen Ausflug entstanden sind! Auf Promiflash-Anfrage äußerten sich Henrik und Paulina bisher aber nicht.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, stabile Reality-TV-Bekanntheit

