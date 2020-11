Blitzt da etwa die Schadenfreude aus Sandra Janinas Augen? Die ehemalige Love Island-Kandidatin musste in der vergangenen Woche eine äußerst unschöne Erfahrung machen: Ihr Show-Flirt Henrik Stoltenberg parodierte mit fünf Mädels im Arm ihren Break-Up-Clip – darunter auch die Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (23). Da sich am Set aber nicht an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln gehalten wurde und sich Paulina obendrein eigentlich in Quarantäne befand, wurde sie kurzerhand von "Köln 50667" gefeuert. Was sagt Sandra dazu?

Gegenüber Promiflash erklärte die 21-Jährige nun, dass sie Paulinas Kündigung für gerechtfertigt hält: "Wenn man gegen Regeln verstößt, die das ganze Land betreffen und selbst in der Öffentlichkeit steht, sollte man damit rechnen." Zudem behauptet Sandra, dass vor Henriks Videodreh keine Coronatests durchgeführt worden seien – zumindest bei den Mädels, die der Student am Abend vorher angeschrieben habe, ob sie in seinem Video mit dabei sein wollen. "Manchmal ergeben sich Dinge einfach von selbst. Es hätte mich stark gewundert, wenn der Sender nach dieser Aktion nicht in irgendeiner Form gehandelt hätte", fasste Sandra zusammen.

In Sandras Augen hätte Paulina einfach vorher über die möglichen Konsequenzen der Aktion nachdenken sollen und nicht erst im Nachhinein. Aus diesem Grund verspüre die Erfurterin nun ein Gefühl der Genugtuung: "Ich glaube an Karma und das hat sie bekommen."

