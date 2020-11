Teresa Giudice (48) teilt ihr privates Glück mit der ganzen Welt! Im vergangenen Jahr trennte sich die Real Housewives of New Jersey-Darstellerin nach 20 gemeinsamen Jahren von ihrem Mann Joe. Die Hoffnung auf die Liebe gab die TV-Beauty allerdings nie auf – und jetzt hat sie tatsächlich wieder allen Grund zur Freude. Sie ist wieder vergeben und stellt den neuen Mann an ihrer Seite nun der Öffentlichkeit vor!

"Ich freue mich, meinen neuen Freund präsentieren zu können", schreibt Teresa laut Us Weekly zu einem ersten Pärchenbild. Der Mann, der das Herz der US-Amerikanerin gestohlen hat, ist Luis Ruelas aus New Jersey. Laut dem Medium ist die Romanze zwischen den Turteltauben noch recht frisch, aber schon jetzt sind sie total glücklich miteinander. Teresas Paar-Outing kommt zwei Monate nach der offiziellen Scheidung von Joe.

Zwischen den Ex-Eheleuten fließt nach der Trennung kein böses Blut – ganz im Gegenteil: "Sie unterstützen sich zu 100 Prozent, während sie ihr Glück suchen", weiß ein Insider. Gemeinsam wollen sich die Eltern auch in Zukunft um ihre vier gemeinsamen Töchter kümmern.

Teresa Giudice, März 2020

Teresa Giudice, TV-Star

Teresa Giudice mit ihrer Familie

