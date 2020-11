Die Schlagzeilen um die ehemaligen Love Island-Kandidaten Sandra und Henrik nehmen einfach kein Ende! Vor Kurzem hatte sich Sandra öffentlich von Henrik getrennt – das nahm er als Anlass, sie online in einem Video mit anderen Reality-TV-Damen lächerlich zu machen. Unter den Frauen war auch Henriks neue Freundin, die Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (23), die für Sandra keine Unbekannte ist. Im Promiflash-Interview erzählt die Blondine jetzt, wie und wo sie Paulina kennengelernt hat – und vor allem, was Letztere dabei aus dem Nähkästchen geplaudert hat.

"Ich habe Paulina ein paar Wochen vorher in Köln auf einer privaten Party getroffen [...]. Abgesehen davon, dass sie mir an dem Abend gesagt hat – ich zitiere: 'Was Henrik für ein dummer Typ ist, wie er so mit mir umgehen kann und mich so behandelt' – wollten wir danach noch auf eine andere Hausparty gehen", erzählt Sandra im Interview. Der Abend sollte also weiterhin zusammen verbracht werden – klingt so, als wäre die Stimmung zwischen den Damen da noch in Ordnung gewesen. "Zur Verabschiedung hat sie mir ins Gesicht gelächelt und gesagt, sie würde es freuen, mich mal wiederzusehen und das ich mir nicht so viel von Henrik gefallen lassen soll", sagt Sandra im Gespräch mit Promiflash. Das Wiedersehen der beiden wird jetzt wohl aber ausbleiben!

Paulina musste "Köln 50667" mittlerweile verlassen, da sie sich in den letzten zwei Wochen eigentlich in Quarantäne befinden sollte. Wie man auf Social Media aber mitbekommen hatte, hat sich die Laiendarstellerin nicht an die Auflagen gehalten – prompt folgte die Kündigung ihres Arbeitgebers. Für Sandra eine Genugtuung? "Ich glaube an Karma und das hat sie bekommen", sagt die Blondine. Paulina hätte sich einfach vorher über die Konsequenzen im Klaren sein müssen.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin 2020

Instagram / sandra_janina_ "Love Island"-Kandidatin Sandra Janina

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

