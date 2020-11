Was läuft denn nun zwischen Nathalia Goncalves Miranda und Filip Pavlovic (26)? In den vergangenen Wochen sind immer mehr Hinweise ans Licht gekommen, dass das Ex-Bachelor-Girl und der ehemalige Bachelorette-Kandidat sich eventuell daten – so liegen Promiflash sowohl ein Foto als auch ein Video vor, das die beiden jeweils ziemlich vertraut miteinander zeigt! Bisher hat sich keiner der beiden sich so richtig zu der ganzen Sache geäußert. Jetzt verriet Filip aber immerhin, wie er zu Nathalia steht!

In seiner Instagram-Story beantwortete der Blondschopf jetzt einige Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte dabei von ihm wissen, wie sein Verhältnis zu Nathalia aktuell aussieht. Philipp antwortete daraufhin kryptisch: "Wir verstehen uns gut." Ob zwischen ihnen was läuft oder nicht, wird hier leider immer noch nicht klar – aber immerhin gibt der 26-Jährige hier zu, dass sie Kontakt haben.

Auch Nathalias Follower haben in einer Q&A-Runde via Instagram versucht, ihr ein paar Infos aus der Nase zu ziehen. Bei den meisten Fragen, die in Richtung Beziehung gingen, verweigerte sie aber eine richtige Antwort – sie verriet lediglich, dass sie gerade dabei sei, jemanden kennenzulernen.

Anzeige

Promiflash Nathalia Goncalves Miranda und Filip Pavlovic im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de