Paola Maria (27) könnte platzen vor Glück und lässt ihre Fans daran teilhaben! Am vergangenen Sonntag erblickte der zweite Sohn der YouTuberin das Licht der Welt. Nach langem Warten ist die Familie Koslowski nun zu viert. Zusammen mit Ehemann Sascha (33) und Söhnchen Leonardo (1) genießen sie nun die erste Zeit. Den Namen des Knirpses hat das Paar zwar noch nicht verraten, die Influencerin meldet sich nun aber mit einem zuckersüßen Video wenige Tage nach der Geburt bei ihren Followern!

Der kleine Mann ließ sich ziemlich viel Zeit, denn er wurde erst sechs Tage nach dem errechneten Termin geboren. Doch ihre Geduld hat sich ausgezahlt: Umso glücklicher ist die Familie jetzt, den Kleinen zu begrüßen. In ihrer Instagram-Story sieht man den Neugeborenen friedlich schlafend auf ihrer Brust liegen. Dazu schreibt die frischgebackene Mama: "To Do's: Milch produzieren, kuscheln, schlafen, mit Leonardo kuscheln, Windel-Party, genießen." Dabei wirkt die 27-Jährige aber überhaupt nicht gestresst, sondern lächelt zufrieden in die Kamera. Liebevoll streichelt sie die winzige Hand ihres Söhnchens.

In ihrem neuesten YouTube-Video können ihre Fans schon die ersten Schreie des Babys vernehmen. Am Ende des Clips verrät Paola Maria noch das Geburtsgewicht des Kleinen: Stolze 3.854 Kilogramm bringt er auf die Waage.

Instagram / paola Paola Marias zweiter Sohn

Instagram / paola Paola Maria und ihr ältester Sohn Leonardo

Instagram / paola Paola Maria, Leonardo und Sascha Koslowski

