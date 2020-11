Hannah Wilhelm kann ihr Glück kaum fassen! Bei The Voice of Germany musste die Münchnerin sich vergangenen Sonntag erneut vor den Coaches beweisen: Im Battle gegen Alessandro Pola kämpfte das Stimmtalent ums Weiterkommen. Obwohl sie zunächst den Kürzeren zog, wurde die Brünette anschließend erlöst – denn mit einem Steal-Deal rettete Nico Santos (27) sie in sein Team. Im Promiflash-Interview sprach Hannah jetzt über den Mentoren-Wechsel – und wie sie sich in diesem Moment fühlte!

"Unfassbar! Ich dachte wirklich, es wäre vorbei und dann das. Ich hab mich so krass gefreut!", schilderte die Freundin von Nico Traut den Moment rückblickend. Sie habe mit dem Steal-Deal gar nicht gerechnet, weil der Buzzer erst so spät gekommen sei – umso größer sei die Freude anschließend gewesen, nach dem verlorenen Battle noch eine zweite Chance zu bekommen.

Nach dem späten Buzzer von Nico Santos ist Hannah nun sogar im gleichen Team wie ihr neuer Liebster. Für den 22-Jährigen, der sein Battle selbst noch bestreiten muss, hat Hannah ein paar kleine Tipps parat: "Nico soll einfach sein Ding machen, den Auftritt genießen und alles andere vergessen, dann wird er Nico [Anm. d. Red.: Santos] und die Zuschauer ganz bestimmt wieder flashen! Ich glaube ganz fest an ihn!"

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Alessandro Pola und Hannah Wilhelm in ihrem "The Voice of Germany"-Battle 2020

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Hannah Wilhelm bei der Blind Audition von "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut und Hannah Wilhelm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de