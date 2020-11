Der Super Bowl ist für Fans auf der ganzen Welt immer ein Highlight. Das Finale der US-amerikanischen National Football League zieht nicht nur Sportfans vor die TV-Bildschirme, sondern auch viele Liebhaber der Halbzeitshow. In dieser performen immer die größten Musiker unserer Zeit – so standen Jennifer Lopez (51) und Shakira (43) 2020 auf dieser Bühne. Doch wer wird kommendes Jahr die Menge einheizen? Es ist tatsächlich The Weeknd (30)!

Das berichtet nun Variety. Demnach kündigt die NFL den 30-Jährigen für die Show am 07. Februar 2021 in Florida an. Doch nicht nur die Fans dürften bei dieser Bekanntmachung aus dem Häuschen sein – auch der Musiker selbst äußerte sich bereits ziemlich erfreut darüber. "Wir alle wachsen mit den größten Acts der Welt auf, die beim Super Bowl spielen, und man kann nur davon träumen, in dieser Position zu sein. Ich bin demütig, geehrt und begeistert, dieses Jahr das Zentrum dieser berüchtigten Bühne zu sein “, so The Weeknd.

Damit tritt der Ex-Freund von Model Bella Hadid (24) in ziemlich große Fußstapfen. Vor ihm haben schon Mega-Stars wie Coldplay, Lady Gaga (34), Beyoncé (39) oder Justin Timberlake (39) die Halbzeitshow gerockt. Was sagt ihr dazu, dass The Weeknd kommendes Jahr beim Super Bowl auftreten wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Shakira und Jennifer Lopez beim Super Bowl 2020

Anzeige

Getty Images The Weeknd, Sänger

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake beim Super Bowl 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de