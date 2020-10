Hat sie etwa gerade ihre erste Schwangerschaft verkündet? Erst im Januar machte Nicole Scherzinger (42) ihre Beziehung zu Rugby-Star Thom Evans (35) publik. Seitdem zeigt sich das Paar oft überglücklich zusammen in den Sozialen Medien. Bereits im Sommer hieß es erstmals, das Paar wünsche sich ein gemeinsames Kind. Jetzt sorgte die Sängerin mit einem neuen Video im Netz für Aufruhr – und heizt die Gerüchte über möglichen Nachwuchs weiter an!

In ihrem Clip tanzt die Frontfrau der Pussycat Dolls zunächst sexy in zwei verschiedenen Outfits. Dann überrascht sie damit die Zuschauer: Nicole streichelt sich im Takt der Musik behutsam über den Bauch, während sie ihre Lippen synchron zur Textzeile – "das ist mein Baby" – bewegt. Zum Abschluss zwinkert sie in die Kamera und schickt ihrer Community einen Luftkuss. Auf Instagram schreibt die Entertainerin zum Tanzvideo im Couture-Kleid: "Aufgehübscht und doch kann ich nirgends hingehen..."

Doch die Künstlerin gibt nicht nur spielerische Einblicke in mögliche Veränderungen in ihrem Privatleben, sondern wendet sich aktuell auch mit ernsten Themen an ihre Community: Zum "Internationalen Tag der mentalen Gesundheit" postete Nicole ein Foto, auf dem sie erneut das Designer-Kleid aus dem Video trägt – und versah es mit der Botschaft: "Das Leben ist es wert, gelebt zu werden."

Getty Images Nicole Scherzinger in Kuala Lumpur, März 2014

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im Yosemite-Nationalpark

Instagram / te11 Thom Evans und Nicole Scherzinger

