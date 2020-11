Jetzt setzt sich Paulina Ljubas (23) zur Wehr! Vor wenigen Tagen hatte die Köln 50667-Darstellerin für ordentlich Aufruhr im Netz gesorgt: Gemeinsam mit Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg und Co. hatte sie sich in einem Social-Media-Clip über das Trennungs-Statement von Henriks Ex Sandra Janina lustig gemacht. Daraufhin hatte Paulina ihren Job bei der beliebten Daily Soap verloren. Der Grund: Sie habe sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich isolieren müssen und folglich ihre Quarantäneauflagen missachtet. Jetzt meldete sich Paulina bei ihren Fans im Netz – und dementierte diese Anschuldigungen!

"Ich habe meine Quarantäne nicht missachtet", betonte Paulina jetzt in ihrer Instagram-Story und teilte ihre Sicht der Dinge: "Ich habe mich am besagten Tag nicht mehr in Quarantäne befunden." Zusätzlich behauptete sie, dass sie im Vorfeld sogar Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt gehalten habe, um auch wirklich keine ihrer Mitmenschen in Gefahr zu bringen.

Trotzdem bestätigte Paulina ihr "Köln 50667"-Aus nochmals persönlich: "Ja, ich bin bei 'Köln 50667' raus, ich wurde gefeuert", stellte sie klar und gab einen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Ihr könnt mir glauben, die letzten zwei Wochen waren für mich einfach nur eine ganz krasse Zeit – eine Ausnahmesituation." Sie habe neben dem öffentlichen Shitstorm auch viele beleidigende Nachrichten in den sozialen Medien erhalten.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Oktober 2020

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influenceirn

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

