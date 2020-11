Nora Koppen (31) erinnert sich an ihre Unter uns-Zeit! 2018 mussten die Fans der RTL-Daily besonders stark sein: Nach drei Jahren in der Schillerallee starb Noras Figur Elli den Serientod und die Schauspielerin musste sich vom Set verabschieden. Mittlerweile ist bereits einige Zeit vergangen und die Kölnerin widmet sich anderen Projekten. So ist sie aktuell auch in einer kleinen Rolle bei "Sunny – Wer bist Du wirklich?" zu sehen. Doch denkt Nora auch ab und zu noch gerne an "Unter uns" zurück?

In ihrer Instagram-Story wollten die Fans von der 31-Jährigen wissen, ob sie die Serie vermisst. "Na, klar. Am meisten die Crew", gestand die einstige Bewohnerin der Dachgeschoss-WG. Und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Denn den ehrlichen Post teilen auch einige ihrer Ex-Kollegen auf ihren Social-Media-Kanälen. Neben Benjamin Heinrich (36), der Bambi spielt, repostet auch Sina-Darstellerin Valea Scalabrino (30) Noras Beitrag und versieht ihn mit den Worten: "Fehlst mir auch."

Doch wie kam es damals eigentlich dazu, dass der TV-Star die Rolle der Elli übernommen hat? Auch das wollte ein Follower von ihr wissen. "Ich bin ganz normal zum Casting gegangen. Dann durch die erste Runde gekommen, dann kam die zweite und nach der dritten habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich Elli spielen werde", erinnerte sie sich an den Bewerbungsprozess zurück.

MG RTL D Nora Koppen bei "Unter uns"

MG RTL D / Stefan Behrens Paco (Milos Vukovic), Sina (Valea Scalabrino) und Elli (Nora Koppen)

Instagram / nora_koppen Schauspielerin Nora Koppen

