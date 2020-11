Influencerin Gerda Lewis (27) spricht über ihre Gefühle! Hinter der Blondine liegt ein turbulentes Jahr: Nachdem es im Sommerurlaub zu einem heftigen Streit mit ihren besten Freundinnen gekommen war, folgte kurz darauf auch noch die Trennung von ihrem damaligen Freund Melvin Pelzer (26). Seitdem geht sie alleine durchs Leben. Anlässlich des Single-Days am 11. November beantwortete Gerda nun eine oft gestellte Frage: Ist sie ohne einen Partner an ihrer Seite einsam?

Darauf hat die Blondine eine ganz klare Antwort: "Ich habe noch nie einen Partner an meiner Seite gebraucht, um glücklich zu sein." Sie sei mit sich selbst im Reinen, sodass sie nicht zwanghaft nach einer Partnerschaft suchen würde, weil sie sich auch ohne Partner nicht einsam fühle. "Ich war immer ein glücklicher Single", erklärt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sich auf seine Wünsche und Ziele zu konzentrieren, habe für Gerda gereicht. Die Insta-Beauty werde weiterhin einfach auf ihre Gefühle hören und lebe ganz nach dem Motto: "Was kommt, das kommt".

Abschließend gibt die Influencerin ihren Fans aber noch eine Botschaft mit auf den Weg. "Findet euch und das, was euch im Leben wirklich glücklich macht. Tut einfach das, was euch und eurer Seele guttut", legt Gerda ihren Followern ans Herz. Sie selbst baue gerade ihre eigene Firma auf und werde in Zukunft weitere Details dazu erzählen.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

Anzeige

Instagram / gerdalewis TV-Sternchen Gerda Lewis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de