Haben es Kriminelle etwa absichtlich auf Motsi Mabuses (39) Hab und Gut abgesehen? Bereits in jungen Jahren entdeckte die Südafrikanerin ihre Leidenschaft zum Tanzen. Im Laufe der vergangenen Jahre nahm die TV-Bekanntheit mit ihrem Talent nicht nur an zahlreichen Turnieren und Wettkämpfen teil, sondern eröffnete sogar ihre eigene Tanzschule. Dort ist jetzt allerdings ein großer Schaden zu vermelden: Unbekannte haben versucht, in Motsis Tanzstudio einzubrechen!

"Leider haben wir keine guten Nachrichten. Jemand hat versucht, in unserer Schule einzubrechen", teilte Motsi vor wenigen Stunden ihrer Community via Instagram mit. Dazu veröffentlichte die ehemalige Profitänzerin eine Aufnahme, auf dem der Schaden deutlich zu erkennen ist: Das komplette Glas der Eingangstür ist zersplittert. "Wir wissen, dass wir absichtlich ins Visier genommen wurden", erklärte die 39-Jährige ihren Fans weiter. In Zukunft werde man die Sicherheit der Schule verbessern wollen, um derartige Vorkommnisse zu vermeiden.

Doch die Täter sollen nicht ungestraft davonkommen. "Wir arbeiten mit der Polizei zusammen, um dieses Verbrechen aufzuklären", stellte Motsi in ihrem Statement klar. Vonseiten ihrer Fans bekommt die Beauty tröstende Worte – darunter auch ihre Tanz-Kollegen wie Jorge Gonzalez (53), Kathrin Menzinger (32), Christina Luft (30) und Co. Let's Dance-Bekanntheit Massimo Sinató (39) kann die Skrupellosigkeit einiger Mitmenschen beispielsweise kaum glauben und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Verrückt. Bleibt sicher!"

Anzeige

Instagram / motsimabuse Einbruchspuren in Motsi Mabuses Tanzschule, November 2020

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, TV-Star

Anzeige

Getty Images Tänzer Massimo Sinató

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de