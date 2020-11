Ist Khloé Kardashian (36) bereit für ein Liebescomeback mit Tristan Thompson (29)? In letzter Zeit wurden die Gerüchte, dass der Reality-TV-Star und der Basketballer nach ihrer Trennung im Februar des vergangenen Jahres langsam wieder zueinanderfinden, immer lauter. Nachdem Tristans Affäre mit Jordyn Woods (23), der besten Freundin von Kylie Jenner (23), aufgeflogen war, hatte die Unternehmerin einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen. Jetzt sprach Khloé darüber, wie sie im Moment zu Tristan steht!

In der neuesten Folge der Serie Keeping up with the Kardashians sprach Khloé offen darüber, dass sie sich von dem Vater ihrer Tochter Dream unter Druck gesetzt fühle. "Nicht, weil er mir irgendwas gesagt hat. Er hat mir noch nie ein Ultimatum gesetzt", verriet die Blondine. Aber sie habe das Gefühl, dass Tristan so langsam gerne Klarheit über ihren Beziehungsstatus hätte, da sie seit einigen Wochen wieder mehr Zeit miteinander verbringen würden. Eine Antwort könne sie ihrem Kindsvater zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht geben, verriet der TV-Star. "Selbst meine Familie fragt mich, ob wir miteinander schlafen", erzählte Khloé ihrer besten Freundin Malika Haqq (37). Entgegen aller Vermutungen seien die beiden aber noch nicht wieder intim miteinander geworden, beteuerte sie.

Sie sei in der aktuellen Situation noch nicht wieder bereit, eine ernsthafte Beziehung einzugehen, nachdem ihre vergangenen Beziehungen immer in einem Desaster geendet waren. Diese Erfahrungen seien für die Mutter so schlimm gewesen, dass sie ihr Herz blockiert habe, erklärte Khloé.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

ActionPress/daddy-az/X17online.com Tristan Thompson und Khloé Kardashian

Getty Images Khloe Kardashian und Malika Haqq bei einer Party in Los Angeles

