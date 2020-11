Hannah Wilhelm und Nico Traut sind total verliebt! Die beiden Musiker sorgten in der diesjährigen Staffel von The Voice of Germany für einen zuckersüßen Moment: Bei den Blind Auditions lernten sich die Brünette und der 22-Jährige kennen – und lieben. Seitdem gehen die beiden als Pärchen durchs Leben. Klar, dass das auch die Aufmerksamkeit der Presse erregte. Doch wie gehen die Turteltauben mit den Schlagzeilen über ihre Beziehung um? Das verrieten sie im Promiflash-Interview.

Wie fühlt es sich wohl an, die eigene Liebe auf einmal mit der Öffentlichkeit zu teilen? "Für uns ist es total verrückt, uns auf einmal in Zeitungen und Posts zu sehen!", erklärten Nico und Hannah ehrlich im Gespräch mit Promiflash. Die vielen Berichte stören das Paar aber gar nicht – im Gegenteil: "Es ist auch voll schön, sich nochmal daran zu erinnern, wie wir uns kennengelernt haben!"

Doch nicht nur als Paar sind Hannah und Nico ein echtes Team – auch bei "The Voice" gehören sie inzwischen zur gleichen Truppe. Nach ihrem Battle wurde die Münchnerin von Nico Santos (27) mit einem Steal-Deal in dessen Team geholt – darin ist auch ihr Freund Nico seit seiner Blind Audition.

Nico Traut, "The Voice of Germany"-Kandidat 2020

Hannah Wilhelm und Nico Traut, "The Voice of Germany"-Teilnehmer 2020

Hannah Wilhelm

