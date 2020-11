Welches Land hat die besseren Maskeraden? Während in Deutschland seit dem 20. Oktober die dritte Staffel The Masked Singer über die TV-Bildschirme flimmert, läuft seit Freitagabend nun auch erstmals "The Masked Singer Switzerland". In der Schweizer Version stecken die Promis ebenfalls unter aufwendig gestalteten Kostümen. Doch welche Ausgabe hat die cooleren Verkleidungen? Promiflash hat mal bei Luca Hänni (26) aus dem Schweizer Rateteam nachgefragt!

Tatsächlich kann sich der DSDS-Star nicht festlegen – er hat in beiden Formaten Lieblinge! "Ich verfolge momentan auch gerade mit Spannung "The Masked Singer" in Deutschland und bin immer wieder verblüfft über die tollen Outfits. Am besten gefällt mir das Skelett, weil alles so detailliert und hochwertig gearbeitet ist", schwärmt der Musiker. Und wie sieht es mit seiner Show aus? "In der Schweiz gibt es nebst Kühen und Murmeltieren, die sehr schweizgetreu gemacht sind, einen sehr pompösen Seegott – der gefällt mir sehr gut. Mein [Schweizer] Favorit!", verrät Luca weiter.

Auch das deutsche Rateteam – bestehend aus der Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (52) und dem Comedian Bülent Ceylan (44) – nannte gegenüber Promiflash das Skelett als absoluten Favoriten. Die Zuschauer sehen das ganz ähnlich. Was sagt ihr: Sind die "The Masked Singer"-Kostüme aus Deutschland oder aus der Schweiz cooler? Stimmt ab!

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Das Murmeltier bei "The Masked Singer Switzerland"

Thomas Buchwalder Luca Hänni, Sänger

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Skelett

Was sagt ihr: Sind die "The Masked Singer"-Kostüme aus Deutschland cooler – oder die aus der Schweiz? Die deutschen Kostüme gefallen mir besser! Die schweizer Masken sind der Hammer! Abstimmen Ergebnis anzeigen



