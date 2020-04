Welcher der jungen Kandidaten konnte The Voice Kids für sich entscheiden? Am Sonntag war es endlich soweit: Die acht Finalisten der Gesangsshow durften noch einmal ihr Talent unter Beweis stellen. Nach einem ersten Vorentscheid hatten es Phil, Nikolas, Leroy und Lisa-Marie ins finale Telefon-Voting geschafft. Doch nur einer von ihnen konnte zum Schluss den Titel holen. Sie ist die neue "The Voice Kids"-Siegerin!

Das Finale blieb bis zum Schluss extrem spannend. Alle vier Kandidaten hatten bei ihrer letzten Performance noch mal alles gegeben. Lisa-Marie konnte sich dann jedoch gegen ihre Mitstreiter durchsetzten! Die 14-Jährige sang sich mit "The Voice Within" von Christina Aguilera (39) offenbar nicht nur in die Herzen der Coaches, sondern auch in die der Zuschauer!

Sashas (48) Schützling kann sich aber nicht nur über den "The Voice Kids"-Pokal freuen – Lisa-Marie bekommt auch eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und darf einen Plattenvertrag abschließen, sofern ihre Eltern es erlauben! Doch selbst das war noch nicht alles: Denn die Siegerin bekommt außerdem noch einen Gastauftritt in dem neuen Bibi & Tina-Musical "Die verhexte Hitparade".

SAT.1 / André Kowalski Die "The Voice Kids"-Coaches 2020

SAT.1/André Kowalski "The Voice Kids"-Coach Sasha

