Nanu, wo hat Hilary Duff (33) ihren Babybauch gelassen? Ende Oktober gab die Schauspielerin bekannt, dass sie zum dritten Mal Mutter wird und gemeinsam mit ihrem Mann Matthew Koma ein Kind erwartet. Seitdem teilt die ehemalige "Lizzie McGuire"-Darstellerin im Netz regelmäßig Aufnahmen ihres inzwischen schon deutlich gewölbten Babybauchs. Auf den neuesten Aufnahmen scheint davon plötzlich aber fast jede Spur zu fehlen!

Neueste Paparazzi-Aufnahmen zeigen Hilary Duff am Set der TV-Serie "Younger", in der sie die Rolle der Kelsey Peters verkörpert, in New York City. Sie trägt eine weit geschnittene, gemusterte Bluse sowie einen ebenfalls weit geschnittenen, schwarzen Poncho – unter dem ihr Babybauch fast zu verschwinden scheint. Dazu kombinierte sie eine schwarze Lederhose und schwarze High Heels.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hilary ihren Babybauch in der Öffentlichkeit unter weiter Kleidung versteckt. Schon vor rund zwei Wochen wurde sie von Fotografen abgelichtet, als sie in einem Jogginganzug mit Oversize-Mantel unterwegs war. Ihr Babybauch ließ sich darunter nur schwer erahnen.

Getty Images Matthew Koma und Hilary Duff im Januar 2019 in Beverly Hills

MEGA Hilary Duff, Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im November 2020

