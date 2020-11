Andrej Mangold (33) und Jennifer Langes (27) Liebes-Aus war keine allzu große Überraschung für ihre Fans! Am Sonntagvormittag gab die Zumba-Lehrerin bekannt, dass sie und der Ex-Bachelor ab sofort kein Paar mehr sind. Was ihre zuvor durchaus glückliche Beziehung zerstört hat, verriet sie jedoch nicht. Auch wenn Andrej und Jennys Trennung für eingefleischte Bachelor-Fans sicherlich sehr traurig ist, haben viele diesen Ausgang bereits kommen sehen...

Schon seit mehreren Wochen haben ihre Communitys spekuliert, dass da was im Busch sein könnte. Der Grund: Der Instagram-Auftritt der beiden war ziemlich ungewöhnlich! Nachdem sie sich vor dem ganzen Sommerhaus-Drama noch unzertrennlich präsentiert hatten, gab es schließlich wochenlang keine neuen Pärchenfotos mehr, keine gemeinsamen Storys – und keiner der beiden hatte auch nur ein Wort über den anderen verloren.

Auch die Promiflash-Umfrage, ob Andrej und Jennys Trennung für die Leser überraschend kam, zeigt: Nein, kam sie nicht! So stimmten von insgesamt 11.764 Umfrageteilnehmern (Stand 15. November, 12 Uhr) ganze 60 Prozent (7.072 Votes) für: "Ja, das war abzusehen." Auch unter dem dazugehörigen Promiflash-Beitrag auf Instagram gibt es bereits zahlreiche Kommentare dieser Art. "Das war doch so klar!", betonte eine Abonnentin.

Anzeige

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und seine Jennifer im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de