Joe Exotics (57) Freunde sorgen sich um ihn! Der Tiger King-Star sitzt derzeit eine 22-jährige Haftstrafe in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Texas ab: Der Raubkatzenliebhaber war verurteilt worden, weil er unter anderem versucht hatte, einen Auftragsmörder auf seine Rivalin Carole Baskin (59) anzusetzen. Nicht nur sein Ehemann Dillon Passage, sondern auch Vertraute engagierten sich in der Vergangenheit bereits für seine Begnadigung: Ein Freund macht sich jetzt große Sorgen um Joe – und befürchtet sogar, dass der "Tiger King"-Star hinter Gittern sterben könnte.

Aus großer Sorge reichte Eric Love – ein texanischer Millionär – laut The Sun eine Beschwerde ein, da er befürchte, dass sein Freund in der Haftanstalt nicht ausreichend medizinisch versorgt werde: Joe leide an einem variablen Immundefekt und benötige im regelmäßigen Abstand von 30 Tagen eine Infusion – doch diese medizinische Versorgung werde ihm im Gefängnis nicht zur Verfügung gestellt. "Er hat seit vier Monaten keine [Infusion] mehr bekommen", behauptete Eric und teilte seine Ängste: "Ich bin besorgt, dass er es aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht lebend herausschafft."

Auch der inhaftierte Joe hatte vor einiger Zeit bereits große Bedenken in einem Brief geäußert, der TMZ vorliegt: "Ich werde in zwei bis drei Monaten tot sein", hatte er im vergangenen Juni geschrieben und seine Angst ebenfalls damit begründet, dass er im Gefängnis keinen Zugang zu seinen Medikamenten bekomme.

