Darum wird Dagi Bee (26) sicherlich der ein oder andere beneiden! Die Social-Media-Legende arbeitet hart für ihren Erfolg. Für ihre vier Millionen YouTube-Abonnenten kreiert Dagi regelmäßig kreativen Content. Aber auch anderweitig legt sich die gebürtige Düsseldorferin richtig ins Zeug – als Unternehmerin gründete Dagi gleich mehrere Firmen, darunter sogar ein Musiklabel. Für eine Sache muss sie sich allerdings kaum anstrengen – für ihre Figur!

Das verrät sie in einem Q&A auf Instagram. Ein Follower stellt sich die Frage, ob die Influencerin irgendetwas dafür tut, um ihr Gewicht zu halten. Das verneint die Frau von Eugen Kazakov (26) allerdings, sie habe einfach gute Gene: "Ich bin seit Jahren beim selben Gewicht. Ich habe einen wirklich guten Stoffwechsel – Merk' ich daran, dass ich essen kann, was ich will und sich einfach nichts ändert", verrät die sympathische Blondine.

Trotzdem hätte auch sie kleinere Problemzonen, die der YouTuberin nicht gefallen würden – zum Beispiel ihr Bauch. Das solle einen aber nicht davon abhalten, sich selbst zu lieben: "Mach euch nicht so einen Druck. Liebt euch so, wie ihr seid", appelliert sie vor wenigen Wochen an ihre Follower auf Instagram.

Instagram / dagibee Dagi Bee, deutsche YouTuberin

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juni 2017 in Paris

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

