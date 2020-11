Patrick Schwarzenegger (27) wurde vor wenigen Monaten zum ersten Mal Onkel. Seine Schwester Katherine Schwarzenegger (30) und der Schauspieler Chris Pratt (41) konnten sich im August über ihr erstes gemeinsames Kind Lyla Maria freuen. Seitdem schweben nicht nur die frischgebackenen Eltern im Familienglück, auch der US-Amerikaner ist ganz hin und weg von seiner drei Monate alten Nichte. Patrick erzählte nun, dass er sich gut um die Kleine Lyla kümmern will.

In der Today Show erzählte der Sohn von Schauspiellegende Arnold Schwarzenegger (73): "Sie ist schon jetzt ein wunderschönes Mädchen und ich kann es kaum erwarten, der beste Onkel zu sein." Doch die aktuelle Gesundheitslage macht es dem Scream Queens-Darsteller derzeit nicht leicht, seine Nichte regelmäßig zu sehen. Der Schauspieler verriet: "Chris hat den neuen Jurassic Park in London gedreht, also war es für Katherine ziemlich schwierig, zu uns zu kommen." Bevor er Lyla besuchte, habe er sich aber jedes Mal testen lassen.

Der 27-Jährige geht anscheinend schon jetzt in seiner neuen Rolle als Onkel vollkommen auf. Doch auch zum Rest seiner Familie hat Patrick eine enge Bindung. Deutlich wurde das erst kürzlich auf seinem Social Media Profil. Er postete zum Geburtstag seiner Mutter Maria Shriver (65) ein Familienfoto und schrieb dazu: "Ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück!"

Instagram / prattprattpratt Lyla Maria Schwarzenegger Pratts Händchen

Getty Images Patrick Schwarzenegger, Schauspieler

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Maria Shriver, 2018

