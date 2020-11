Hat Jenny (27) etwa mit Andrej (33) Schluss gemacht? Das einstige Bachelor-Traumpaar hat den Sommerhaus-Shitstorm wohl nicht überstanden – zumindest nicht gemeinsam, denn vor Kurzem verkündeten sie ihre Trennung. Im Sommerhaus trafen die beiden auf Evanthia Benetatou (28), die damals beim "Bachelor" auch um Andrej gekämpft hat, und es kam zu einem ordentlichen Beef. Von Folge zu Folge hat sich der Streit immer mehr hochgeschaukelt und Andrej und Jenny wurden Eva gegenüber immer fieser. Das Paar musste von den Zuschauern heftige Kritik für sein Verhalten einstecken. Für TV-Star Chris Töpperwien (46), der die Show verfolgte, ist die jetzige Trennung eine klare Entscheidung von Jenny.

"Schon bei der Wiedersehenshow [des Sommerhaus] hat man Jenny angesehen, dass sie die Nase voll hat. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Trennung durch Jenny erfolgt ist", sagt der Currywurstmann im Promiflash-Interview. Chris denkt, dass die Show-Teilnahme für die Trennung gesorgt hat. "Ich bin mir sicher, dass der Druck schon im Sommerhaus selbst in ihr einiges zerstört hat. Ich will nicht wissen, was für ein Rosenkrieg bei denen abgegangen ist, als die Kameras verschwunden waren", führt Chris seine Gedanken weiter aus. Er denkt, dass die Situation vor allem für Jenny komplett neu war und nicht mit ihrer Bachelor-Teilnahme zu vergleichen sei. So eine Show sei eben etwas ganz anderes, als mit anderen Frauen um einen Mann zu kämpfen, stellt der 46-Jährige gegenüber Promiflash fest.

Von der Trennung ist Chris ebenso wenig überrascht wie von dem Verhalten der beiden bei der Sommerhaus Reunion. Er habe erwartet, dass sie für ihr Fehlverhalten in der Show gerade stehen würden – doch Fehlanzeige. "Die Selbstreflexion von den beiden war einfach nicht da. Das finde ich sehr schade", sagt Chris gegenüber Promiflash.

Chris Emil Janßen /ActionPress Jenny Lange und Andrej Mangold bei der Fashion-Show von Irene Luft

ActionPress Chris Töpperwien in der Turbinenhalle in Oberhausen 2019

TVNOW Jenny Lange im Sommerhaus

