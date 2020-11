Tim Kühnel beschützt seine Freundin im Netz! Bei Love Island lernten sich Tim und Melina kennen und lieben – auch wenn das nicht von Anfang an der Fall war. Die beiden hatten zunächst einen holprigen Start, vor allem, weil Melinas Gefühlschaos oft zu Diskussionen führte. Doch die beiden wuchsen immer mehr zusammen und konnten die Show am Ende sogar als Siegerpaar verlassen. Tim verriet jetzt auf Social Media, dass sein erster Eindruck von Melina allerdings nicht unbedingt der Beste war, und das nahmen viele Follower zum Anlass, über die Brünette herzuziehen. Der 23-Jährige wehrt die Angriffe jetzt ab.

Einige Follower behaupteten, dass sich Melina aufgrund ihres Verhaltens in der Show in Therapie begeben sollte. "Sie wurde natürlich [in der Sendung] nicht immer besonders gut dargestellt, aber [...] das Ganze ist schon über zwei Monate her und ihr seht, dass wir immer noch glücklich sind. Deswegen kanns doch nicht so schlimm gewesen sein, oder?", stellt Tim jetzt in seiner Instagram-Story klar. Laut dem "Love Island"-Kandidaten hätten ihm unter anderem einige Follower geschrieben: "Schau, dass du wegkommst von der. Die hat einen psychischen Schaden." Normalerweise halte sich der Stuttgarter mit öffentlichen Statements eher zurück, doch wenn es um seine große Liebe geht, verstehe er keinen Spaß.

Melina und Tim finden die ganze Story um ihre ersten gegenseitigen Eindrücke eher amüsant. "Melina und ich finden das ganz lustig. Dazu stehen wir auch, dass wir nicht von Anfang an Hals über Kopf ineinander verliebt waren", erzählt Tim mit einem Lächeln im Gesicht. Dass die beiden mittlerweile glücklich sind, lässt sich auch auf ihren Social-Media-Profilen sehen. Sie teilen gerne gemeinsame Momente mit ihren Fans.

Instagram / timkuehnel Melina und Tim, Reality-TV-Stars

Instagram / timkuehnel/ Tim Kühnel, Oktober 2020

RTLZWEI Melina Hoch und Tim Kühnel im "Love Island"-Finale

