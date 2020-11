Mit Andrej Mangold (33) hat sich nun auch der letzte deutsche Der Bachelor-Protagonist von seiner Siegerin getrennt. Die Beziehung mit Jennifer Lange (27) hat die Nachwehen ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars nicht überlebt. Die beiden gaben vor wenigen Tagen ihr Liebes-Aus bekannt. Doch wie läuft es eigentlich bei den anderen Bachelor-Girls aus Andrejs Staffel in der Liebe? Promiflash verschafft euch einen Überblick.

Tatsächlich hat bei der einen oder anderen Ex-Rosen-Anwärterin des Basketballers Amors Pfeil mittlerweile einen Volltreffer gelandet. Christina Graß (32) fand zum Beispiel ihre große Liebe in der Folge-Datingshow Bachelor in Paradise. Sie und Marco Cerullo (32) sind seitdem unzertrennlich. Auch Staffel-Liebling Jade Übach (26) schwebt seit einigen Wochen auf Wolke sieben – hält die Identität ihres Boyfriends aber noch geheim. Andrejs Drittplatzierte Vanessa Prinz hat mittlerweile auch einen Mann an ihrer Seite, wie sie jüngst der Welt via Social Media offenbarte.

Das medial präsenteste Liebesglück ist wohl aber das von Andrejs Zweitplatzierter Evanthia Benetatou (28) und ihrem Verlobten Chris. Die beiden wohnten dieses Jahr ebenfalls im Sommerhaus – was zu einigem Zoff und vielen Turbulenzen führte in der Promi-WG. Die Liebe der beiden wurde dadurch aber noch stärker. An Trennung ist bei Eva und Chris nicht zu denken.

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß, Reality-Stars

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz und Abdula Hamed

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

