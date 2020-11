Huch, die beiden könnte man doch glatt miteinander verwechseln! Chaly D.N kommt aus Großbritannien und verdient ihr Geld mit Social Media. Auf ihrem Instagram-Account zählt die Influencerin bereits über 700.000 Abonnenten und versorgt diese regelmäßig mit Travel- und Fashion-Posts. In figurbetonten Kleidern und mit nude-farbenem Lippenstift sieht das Model einem Megastar dabei besonders ähnlich: Kim Kardashian (40)! Für den Look der Keeping Up With the Kardashians-Diva soll Chaly bereits eine Menge Geld locker gemacht haben...

In dem Video-Format "Hooked On The Look" (zu deutsch: Süchtig nach dem Look) des YouTube-Channels Truly gab die Wannabe-Kardashian nun einen Einblick in ihren Kleiderschrank. Um ihrem Idol nachzueifern, kaufte die Britin bislang schon mehrere Trendteile der US-Amerikanerin nach – unter anderem einen Kunstfellmantel im Wert von stolzen 7.800 Euro. Um dieselben schicken Kleidchen und Designerhandtaschen wie Kim besitzen zu können, gab die Londonerin laut Bild angeblich schon über eine Million Dollar aus!

Doch auch Botox-Injektionen und diverse andere Beauty-Eingriffe leistet sich der Webstar immer wieder. "Ich versuche [dadurch] aber nicht wie sie auszusehen. Ich sehe schon von Natur so aus wie Kim", beteuerte Chaly. Dabei musste ihr Beauty-Doc sie schon des Öfteren ausbremsen – am liebsten würde sich die Insta-Queen jeden Monat von ihm "auffrischen" lassen.

Anzeige

Instagram / chalydn Influencerin Chaly D.N, 2019

Anzeige

Instagram / chalydn Influencerin Chaly D.N, 2020

Anzeige

Instagram / chalydn Influencerin Chaly D.N auf Instagram

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de