Ronnie Ortiz-Magro (34) ist bis über beide Ohren verknallt! Der Jersey Shore-Star hatte im vergangenen Jahr immer wieder mit seinem turbulenten Liebesleben mehr oder weniger gewollt für Schlagzeilen gesorgt. Bei den Streitigkeiten mit seiner Ex Jen Harley musste sogar mehrfach die Polizei einschreiten. Diese Zeiten sind inzwischen aber offenbar vorbei. In einem Interview schwärmt Ronnie jetzt, wie glücklich er mit seiner neuen Freundin Saffire Matos ist!

"Ich würde definitiv sagen, ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr", erklärte der Muskelmann gegenüber Us Weekly. In der Vergangenheit habe er zwar oft gedacht, sein Liebesglück gefunden zu haben. Doch erst mit Saffire sei er tatsächlich endlich rundum zufrieden. "Sie unterstützt mich. Sie liebt mich. Das ist etwas, wonach ich immer gesucht habe", freute er sich.

Ronnie und Saffire sind erst vor wenigen Wochen mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen. Tatsächlich kennen sich die beiden aber schon eine ganze Weile. "Ich habe sie im Februar kennengelernt und wir haben vier oder fünf Monate lang gesprochen. Wir haben eine starke Verbindung", meinte Ronnie.

Instagram / jennharley Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

Instagram / realronniemagro Saffire Matos und Ronnie Ortiz-Magro, Oktober 2020

Getty Images Ronnie Ortiz-Magro bei den MTV Video Music Awards 2019

