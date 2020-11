Oliver Pocher (42) gibt Laura Müller (20) einen Ratschlag mit auf den Weg! Der Comedian lässt seit Monaten keine Gelegenheit ungenutzt, gegen Michael Wendler (48) und dessen Frau auszuteilen. Seit einigen Wochen nimmt er den Schlagerstar aber nicht mehr nur wegen der Beziehung zu Laura auf die Schippe – sondern dessen Äußerungen zu den aktuellen Schutzmaßnahmen und dem politischen Weltgeschehen kritisch unter die Lupe. Aus diesem Grund konnte Oli sich nun auch einen Kommentar zu Michaels aktuellem Netz-Auftritt nicht verkneifen!

Der "Egal"-Interpret meldete sich gerade erst via Instagram mit einem Livestream bei seiner Community und sprach dort unter anderem über die US-amerikanischen Präsidentschaftswahl. Oli schaute sich das Video des 42-Jährigen natürlich ebenfalls an und bezeichnete Michaels Ansprache in einem eigenen Livestream als "gequirlte Sch**ße". Deshalb richtete er sich sogar mit warnenden Worten an die Frau des Musikers: "Laura Mäuschen. Laura, nimm ihm doch bitte das Handy weg. Oder hau ab und such dir einen Neuen!"

Für Michaels Zukunft sieht Oli nämlich schwarz: "Musikalisch wird er keinen einzigen Hit mehr haben. Den einen hat er nur gehabt, weil ich ihn damit durch den Kakao gezogen habe", so der Komiker. Er hoffe, dass Michael in Zukunft auch keine Angebote für Reality-TV-Shows erhalten werde. In seinen Augen sei für ihn nämlich die größte Strafe, überhaupt keine Bühne zu erhalten.

Getty Images Oliver Pocher im Februar 2015

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

