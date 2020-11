Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44) tun sich gegenseitig offenbar richtig gut! Im Oktober gab das Musikerpärchen Neuigkeiten bekannt: Sie haben sich verlobt und wollen so bald wie möglich heiraten. Auch wenn sich viele Fans für die Turteltauben gefreut haben – allzu überrascht war niemand! Schließlich hatten die beiden zuletzt eine regelrechte Liebesoffensive in der Öffentlichkeit gefahren. Und die soll auch nach ihrer Verlobung nicht abreißen: Blake machte Gwen in einer Rede im TV jetzt ein großes Kompliment!

Am Sonntagabend wurden die E! People’s Choice Awards vergeben. Auch Blake gehörte zu den Preisträgern – und wurde zum Country-Musiker des Jahres 2020 gekürt. Seine Dankesrede widmete er seiner Auserwählten: "Ein großer Dank geht an meine neuerdings Verlobte Gwen Stefani. [...] Danke für deine Inspiration", schwärmte der 44-Jährige laut Just Jared und witzelte anschließend: "Sie wird S-t-e-f-a-n-i buchstabiert, wenn ihr googlen wollt, wer das ist."

Ganz klar: Musik spielt für die beiden eine große Rolle! Nicht nur, dass sie sich gegenseitig zu besseren Künstlern machen – durch ihre gemeinsame Leidenschaft fanden Gwen und Blake auch zueinander! "Dass wir gemeinsam Musik machen können, zusammen arbeiten und unsere Songs performen dürfen – das hat uns eindeutig enger zusammengeschweißt", betonte der Songschreiber in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani

Instagram / blakeshelton Gwen Stefani und Blake Shelton im Video zum gemeinsamen Song "Happy Anywhere"

