Das ist er also, Gwen Stefanis (51) Verlobungsklunker! Erst Ende Oktober gab die No Doubt-Frontfrau bekannt: Ihr Partner Blake Shelton (44) hat ihr einen Antrag gemacht – und sie hat ihn angenommen. Den Diamantring, den die Sängerin von dem Countrystar an den Finger gesteckt bekam, zeigte sie ihren Fans aber nicht – bis jetzt. Scheinbar versehentlich präsentiert die Musikerin nun ihren Verlobungsring im Netz!

In ihren Instagram-Storys filmt sich Gwen, während sie mit Blake im Auto sitzt. Die beiden Turteltauben befinden sich auf dem Weg zu den People's Choice Awards, da der "Happy Anywhere"-Interpret für einen Preis nominiert ist. Während die Blondine erzählt, zupft sie ihren Mund-Nasen-Schutz zurecht. Dabei ist auch das Schmuckstück kurz im Bild. Doch die dreifache Mutter merkt anscheinend nicht, dass sie ihren 10,7 Millionen Followern einen Blick auf ihren Ring gewährt hat. Denn sie plaudert einfach weiter und teilt mit: "Ich musste wegen der aktuellen Situation im Auto sitzen bleiben, aber ich unterstütze ihn einfach von hier aus, falls er gewinnt."

Und gewonnen hat er! Blake wurde bei den People's Choice Awards als "Countrykünstler 2020" ausgezeichnet. Seine rührende Dankesrede widmete er seiner zukünftigen Frau. "Vielen Dank an meine neue Verlobte Gwen Stefani. Sie wird S-t-e-f-a-n-i buchstabiert, falls ihr sie googeln müsst, um herauszufinden, wer sie ist", scherzt der Coach der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani auf einer Pre-Grammy-Party in Hollywood im Januar 2020

Getty Images Gwen Stefani bei einem Event in Las Vegas im Juni 2018

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den Grammys in L.A. im Januar 2020

Glaubt ihr, es war ein Versehen, dass Gwen ihren Ring zeigte? Ja, definitiv. Nein, das war doch Absicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



