So wichtig war ihm seine große Frage! Am 28. Oktober verkündeten Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44) im Netz, dass sie heiraten wollen! Der Countrysänger hat seiner Partnerin jetzt, fünf Jahre nachdem sie sich kennengelernt haben, einen Antrag gemacht. Doch bevor der "God's Country"-Interpret um die Hand seiner Geliebten anhielt, hatte er erst ihre drei Söhne – Kingston, Zuma und Apollo – um Erlaubnis gebeten.

Die Kinder sind aus Gwens erster Ehe mit Musiker Gavin Rossdale (55). Ein Insider aus dem engeren Kreis der No Doubt-Frontfrau erzählte nun gegenüber dem People-Magazin: "Ihre Familie liebt Blake. Er ist ein unglaublich guter Partner – und ein toller zweiter Papa für die Jungs." Die Entertainerin sei von dem Kniefall des Künstlers – nach der Zustimmung ihrer Jungs – total überrascht gewesen. Das Paar sei total außer sich vor Freude. Beide sollen sich absolut sicher sein, in dem anderen den Partner fürs Leben gefunden zu haben.

2015 lernten sie sich bei der amerikanischen Version der Talentshow The Voice kennen, bei der sie als Juroren auf dem Drehstuhl saßen. Damals hatte sich Blake gerade von seiner zweiten Ehefrau Miranda Lambert (36) getrennt – und auch Gwens Ehe mit Gavin lag nach 13 Jahren in Scherben. Beide hatten in der Situation durch die vielen Gespräche über ihre jeweilige Trennung und Scheidung zueinander gefunden.

Getty Images Kingston Rossdale, Gwen Stefani, Blake Shelton, Apollo Rossdale und Zuma Rossdale

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani

