Wie nah kommt Emma Corrins Darstellung von Prinzessin Diana (✝36) der Realität? Lange Zeit hatten eingefleischte The Crown-Fans auf die vierte Staffel der beliebten Netflix-Serie gewartet – und dabei vor allem hohe Erwartungen gegenüber der britischen Schauspielerin Emma aufgebaut: Die 24-Jährige spielt in den neuen Folgen die Rolle der Lady Di – und das offenbar ziemlich überzeugend: Dianas einstiger Butler schwärmte jetzt sogar in den höchsten Tönen von Emma!

"The Crown" sei in vielerlei Hinsicht eine "wahrheitsgetreue, faire und genaue" Darstellung der Geschehnisse rund um Prinzessin Diana, wie ihr Ex-Butler Paul Burrell (62) in der britischen TV-Show "Lorraine" befand. Außerdem habe die Schauspielerin Emma die Mimik, die Eigenarten und die Persönlichkeit von Diana vor der Kamera perfekt umgesetzt. "Ich sehe sie im Profil und glaube, dass es tatsächlich [Diana] ist", schwärmte der einstige Bedienstete.

Allerdings vermutete er, dass das britische Königshaus von der Handlung der Erfolgsserie nicht gerade begeistert sein könnte. "Das ist nur ein kleiner Blick hinter die Türen des Buckingham Palasts, den die Königsfamilie euch eigentlich gar nicht gewähren will", erläuterte Paul und versicherte dann: "Denn das ist die wahre Geschichte." Er sei von Anfang an dabei gewesen und könne sich noch heute daran erinnern, wie er die 18-jährige Diana auf Schloss Balmoral in Empfang genommen habe.

Netflix / Des Willie Prinz Charles (Josh O'Connor) und Lady Diana (Emma Corrin) in "The Crown"

Netflix / Des Willie Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown"

Netflix / Ollie Upton Emma Corrin als Prinzessin Diana in der Netflix-Serie "The Crown"

