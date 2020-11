Trauer sieht anders aus! Ennesto Monté (45) und Danni Büchner (42) verkündeten gestern völlig überraschend, dass sie nun ein Paar sind. Schon sehr lange verband die beiden eine enge Freundschaft – nun ist daraus offensichtlich mehr geworden. Doch vor gar nicht mal so langer Zeit war der Playboy noch an eine andere Frau vergeben: Vanja Rasova. Und die scheint ziemlich froh darüber zu sein, Ennesto endlich in anderen festen Händen zu wissen!

Auf Instagram teilt die Kroatin einen Clip, auf dem sie zu "Bye Bye Bye" von NSYNC, Justin Timberlakes (39) einstiger Boyband, die Hüften schwingt. Vanja sieht dabei mehr als erfreut aus, nach der kurzen Tanzeinlage ergreift sie die Flucht und entfernt sich winkend von der Kamera. Die Beauty wählt eine aussagekräftige Betitelung für das Video: "Der Freudentanz, wenn dein sinnfreier Ex-Freund endlich aus deinem Leben ist." Gut möglich, dass sich diese Ansage an ihren ehemaligen Partner Ennesto richtet – den Seitenhieb konnte sich die Blondine wohl nicht verkneifen.

Vanja war über die neue Beziehung ihres Verflossenen zuerst ziemlich schockiert – sie und Ennesto sollen nämlich laut dem Model kurz vorher noch sehr viel Kontakt gehabt und sogar einen gemeinsamen Urlaub geplant haben.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, 2020

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Vanja Rasova im Jahr 2020

