Kelly Rowland (39) beweist: Schwangere machen beim Modeln eine fantastische Figur! Anfang Oktober verkündete der Destiny's Child-Star zuckersüße News. Sie und ihr Partner Tim Weatherspoon erwarten derzeit ihr zweites Kind. Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Sohn mit dem Namen Titan. Bis der Nachwuchs auf der Welt ist, nutzt Kelly die Zeit offenbar unter anderem für Modeljobs. Jetzt posierte die Schwangere in Sportklamotten für Beyoncés (39) Ivy-Park-Modelinie!

Vor einem blauen Hintergrund setzt sich Kelly mit ihrem Sohn Titan auf dem Instagram-Schnappschuss gekonnt in Szene. Während der Sechsjährige einen Spielzeugdino in den Händen hält, guckt seine Mama ganz lässig in die Kamera und legt sanft ihre Hand auf ihren Babybauch. Vor dem blauen Hintergrund kommt die neongelbe Sportkleidung der beiden besonders gut zur Geltung. "Danke, meine Liebe", bedankte sich die 39-Jährige bei ihrer einstigen Bandkollegin Beyoncé für die coolen Outfits des Mama-Sohn-Duos.

Dabei ist Kelly nicht die einzige prominente Frau, die mit Babybauch in der Modewelt aktiv ist. Auch Emma Roberts (29), die aktuell ein Kind von ihrem Partner Garrett Hedlund (36) erwartet, hatte ein Shooting mit dem "Cosmopolitan"-Magazin. Sie ist tatsächlich sogar die erste Schwangere, die jemals das Cover der Modezeitschrift zieren durfte. "Ich freue mich so sehr, das mit euch teilen zu können", verkündete die baldige Mama auf Instagram und teilte dazu ein Foto der besagten Titelseite.

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland, November 2020

Getty Images Michelle Williams, Kelly Rowland und Beyonce Knowles von Destiny's Child bei den BET Awards, 2005

Fotografin: Sasha Samsonova Emma Roberts auf dem Cover der "Cosmopolitan" im November 2020

