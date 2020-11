Was für ein Anblick der schwangeren Emma Roberts (29). Die Schauspielerin verkündete im vergangenen August diese süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Garrett Hedlund (36) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs – einen Jungen. Seit den Babynews postet die Blondine regelmäßig Schnappschüsse von sich und ihrem immer runder werdenden Bauch. Jetzt zieren der "Nerve"-Star und seine Kugel sogar das Cover eines Magazins.

Den Vordruck ihrer Cosmopolitan-Ausgabe teilte Emma auf ihrem Instagram-Account. Darauf ist sie zu sehen, wie sie in einem pinken Zweiteiler – der ihren nackten Babybauch perfekt zur Geltung bringt – in die Kamera schaut. Die baldige Neu-Mama schreibt zu dem Post: "Ich freue mich so sehr, das mit euch teilen zu können." Dass die "Holidate"-Darstellerin das Cover ziert, ist übrigens etwas ganz Besonderes: Sie ist die erste Schwangere, die es auf die Titelseite des Magazins geschafft hat.

Emmas Follower sind entzückt von dem Bild und verleihen ihrer Begeisterung in den Kommentaren Ausdruck. Unter den über eine Million Bewunderern, die den Post likten, sind auch einige Hollywoodstars wie Jessica Alba (39), Lucy Hale (31) und Lea Michele (34). Die "Shopaholic"-Darstellerin Isla Fisher (44) schwärmt sogar: "Du siehst so wunderhübsch aus!"

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im Oktober 2020

Getty Images Isla Fisher bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

