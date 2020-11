Nicht nur die Fans vermuten mittlerweile, dass Jessica Paszka (30) schwanger ist! Die Influencerin sorgt seit Wochen für eine brodelnde Gerüchteküche. Immer wieder liefert sie Hinweise darauf, dass sie und ihr Freund Johannes Haller (32) ihren ersten Nachwuchs erwarten könnten. Bisher schweigt das Paar allerdings eisern zu den Spekulationen. Dafür äußern sich jetzt Amira (28) und Oliver Pocher (42) dazu – und erklären, wieso sie ebenfalls von einem Paszka-Haller-Baby überzeugt sind!

"Sie ist schwanger, hundertprozentig. Auf jedem Bild deckt sie den Bauch zu", erklärt der Comedian in der aktuellen Folge des Podcasts "Die Pochers hier!". Zudem habe man auf ihrem Social-Media-Account deutlich die Schwangerschaftsvitamine bei ihr stehen gesehen. "Und man sieht auch schon, dass sie einen leichten Hang zum Doppelkinn bekommt und schon so ein bisschen aufschwemmt. Das ist so in der Schwangerschaft", führt er weiter aus. Auch Amira, die selbst gerade schwanger ist, glaubt, dass Jessi in anderen Umständen ist. "Sie hat auch schon so ein bisschen den Schwangerschaftsglow, muss ich sagen", findet sie.

Die 28-Jährige sei zudem überzeugt, dass die ehemalige Bachelorette ihr vermeintliches Babyglück nicht mit der Öffentlichkeit teilen werde. "Ich glaube, sie ist jetzt einfach an einem Punkt, an dem sie das für sich genießen will", schildert sie. Ihr Mann gehe hingegen davon aus, dass Jessi ihre Schwangerschaft schon bald verkünden werde.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2019 in Velbert

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Reality-TV-Star

