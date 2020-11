Lautet die Devise bei Olivia Wilde (36) etwa "Zurück zum Ex"? Die Schauspielerin und Jason Sudeikis (45) sollen sich vor wenigen Tagen nach sieben Jahren Verlobungszeit getrennt haben. Die beiden waren zwar nie verheiratet, dafür verbinden sie zwei gemeinsame Kinder: Sohn Otis und Töchterchen Daisy. Jetzt keimt in vielen Fans Hoffnung auf, dass sich das Paar doch noch einmal zusammenraufen könnte – Olivia und Jason wurden von Fotografen zusammen erwischt!

Das Ex-Paar war am Mittwoch gemeinsam in den Straßen von Los Angeles abgelichtet worden, wie The Sun berichtet. Nach einem längeren Gespräch auf Abstand näherten sich die beiden und es kam zu einer innigen Umarmung. Es wirkte sogar so, als wolle Jason seiner Ex-Partnerin küssen – doch diese trug einen Mund-Nasen-Schutz. Olivia und der 45-Jährige wirkten trotz Trennung noch sehr vertraut miteinander. Die 36-Jährige trug bei dem Treffen ein langes, lockeres Blumenkleid und Jason trat seiner Ex mit sportlicher grauer Hose und Hoodie gegenüber.

Olivia und Jason sollen sich auf jeden Fall im Guten getrennt haben! Ein Insider verriet gegenüber People: "Es war einvernehmlich und sie haben sich inzwischen an eine großartige Co-Parenting-Routine gewöhnt. Die Kinder sind ihre absolute Priorität." Vielleicht wagen sie nun für ihre Kinder noch einmal einen zweiten Versuch?

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Jason Sudeikis im Januar 2020

007 / MEGA Olivia Wilde in Los Angeles, November 2020

