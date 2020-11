Rapperin Iggy Azalea (30) ist so sexy wie eh und je! Die Blondine brachte erst vor fünf Monaten ihren Sohn Onyx zur Welt und zieht ihn seitdem größtenteils alleine groß. Die Musikerin hatte ihren Fans erst kürzlich ein heißes After-Baby-Body-Foto von sich präsentiert und legt jetzt sogar noch eine Schippe oben drauf. Auf ihren neuen Fotos setzt die Blondine ihre heißen Kurven äußerst gekonnt in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Iggy gerade eine Fotoreihe, auf der man sie in einem knielangen weißen Kleid sieht. Der Stoff liegt wie eine zweite Haut an ihrem Körper und bringt ihre Rundungen eindrucksvoll zur Geltung – so fallen ihre schmale Hüfte und ihr pralles Hinterteil besonders ins Auge. Die Fans sind begeistert! "Iggy, kannst du bitte aufhören, so schön zu sein?" oder "Die schönste Frau der Welt" sind nur einige der Kommentare unter ihrem Post. Das Foto veröffentlichte die 30-Jährige kurz nachdem sie bei Twitter bekannt gegeben hatte, dass sie extrem abgenommen habe.

Iggy suchte bei anderen Frauen Hilfe. "Gibt es noch andere Mütter, die nicht aufhören, Gewicht zu verlieren?", fragte der Star auf Social Media. Iggy versuche gar nicht, leichter zu werden und trotzdem habe sie neun Kilo weniger auf den Hüften als vor dem Baby.

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea mit ihrem Sohn Onyx

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im weißen Body November 2020

Getty Images Sängerin Iggy Azalea

