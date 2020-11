Jennifer Aniston (51) muss ihren Körper definitiv nicht verstecken. Die Schauspielerin ist für viele Frauen ein echtes Beauty-Vorbild. Die mittlerweile 51-Jährige bezaubert ihre Fans immer wieder mit ihrem makellosen Aussehen und ihrer durchtrainierten Figur – die "The Morning Show"-Aktrice wirkt wesentlich jünger als sie ist. Jetzt zeigt Jen erneut, dass sie fit ist wie ein Turnschuh und präsentiert einmal mehr ihre Hammerfigur.

Bei einem Shooting für einen Werbepartner posiert der Friends-Star in Sportklamotten. Auf einem Bild trägt Jen eine hautenge Leggings und lediglich einen olivgrünen Sport-BH. In dem Outfit kommt ihre sportliche Figur besonders gut zur Geltung. Außerdem sitzt die Hollywood-Beauty auf einer Matte, schlägt ihre Beine übereinander und dreht ihren Oberkörper zur Seite – dabei sieht sie ziemlich gelenkig aus. Auf einer weiteren Aufnahme trägt sie die gleiche Hose mit einem kurzen weißen Top.

In der Vergangenheit verriet die Ex von Brad Pitt (56) schon das ein oder andere ihrer Beauty-Geheimnisse. So erklärte sie zum Beispiel gegenüber Radio Times, dass sie Intervallfasten betreiben würde. Das bedeutet, dass sie täglich 16 Stunden lang keine Nahrung zu sich nimmt.

Anzeige

MEGA Jennifer Aniston im November 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston im November 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei der Premiere von "The Morning Show" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de